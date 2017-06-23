2 eski TÜBİTAK çalışanı tutuklandı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 eski TÜBİTAK çalışanından 2'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Haziran'da Kocaeli, Uşak ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 eski TÜBİTAK çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H.Ö. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.G, K.A.T, Ü.G. ve T.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, bir şüpheli ise emniyetteki işlemlerinden sonra salıverildi.

Soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 15 Haziran'da farklı illerde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda aralarında 6 eski TÜBİTAK çalışanının da olduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında meslekten uzaklaştırılan avukat ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 10 şüpheli 19 Haziran'da adliyeye sevk edilmiş ve bunlardan 9'u tutuklanırken bir adli kontrol şartıyla salıverilmişti.