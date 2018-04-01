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Buradasınız : » » 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları'nda terör operasyonu

2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları'nda terör operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 420 kalaşnikof mermisi ve jeneratör ele geçirildi.

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2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağlarında terör operasyonu

Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

2 bin 400 rakımdaki Balkaya Dağları'nda arama tarama faaliyetini sürdüren Mehmetçik, 420 kalaşnikof mermisi ve jeneratör ele geçirdi.

Kokurdan (kuyu şeklinde çukur, çöküntü) ve kayalık arazide sürdürülen aramalarda, önceden teröristlerce kullanılan doğal taş oyuklarına rastlandı.

Bölgede operasyonlar aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, şemdinli, PKK, ırak sınırı, Hakkari
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