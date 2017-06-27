Westbrook NBA'in en değerli oyuncusu seçildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) her yıl olduğu gibi mayıs ayında düzenlenen play-off serileri sürecinde "en iyileri" açıklamak yerine, bu sene farklı bir yol izledi ve ödülleri sezonun tamamlanmasının ardından dağıttı.

"NBA Ödülleri" töreninde, bu sezonun "En Değerli Oyuncu" ödülüne Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook layık görüldü.

Bu sezon 42 "triple-double" kaydederek bu alanda NBA rekoru kıran Westbrook, ödülü annesi, babası, kardeşine atfetti ve gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yılın Çaylağı" Milwaukee Bucks'tan Malcolm Brogdon seçilirken, "Yılın Savunma Oyuncusu" ödülünü bu sezonun şampiyonu Golden State Warriors'tan Draymond Green elde etti.

"Yılın Altıncı Adamı" ödülü Houston Rockets'tan Eric Gordon'a verilirken, "En İyi Gelişim Gösteren Oyuncu" Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, "Yılın Başantrenörü" ise Houston Rockets'tan Mike D’Antoni oldu.

Westbrook'a iki ödül daha

Söz konusu 6 kategorideki ödüller spor yazarlarıyla televizyon ve radyo spikerleri arasında gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlenirken, farklı 7 kategorideki ödüller ise NBA'in resmi internet sitesi üzerinden ve Facebook, Twitter ile Instagram aracılığıyla seyircilerin oylarıyla belirlendi.

Buna göre, saha dışında farklı giyim tarzıyla öne çıkan Westbrook "En İyi Stil" ve Denver Nuggets'a son saniyede attığı 3'lük ile "Yılın Maç Kazananı" ödülünü kazandı.

"Yılın Smacı" Thunder'da oynayan Victor Oladipo'dan, "Yılın Bloğu" San Antonio Spurs'ün yıldızı Kawhi Leonard'dan gelirken, "Yılın Asisti" ödülü ise Warriors'tan Draymond Green ve Stephen Curry'nin ortaklaşa hazırlayıp Kevin Durant'in bitirdiği pozisyona verildi.

"Yılın Performansı" ödülü bu sezon Indiana Pacers maçının üç çeyreğinde 60 sayı kaydeden Warriors'tan Klay Thompson'a gitti. "En İyi Play-off Anı" Warriors'tan Durant'in maç kazandıran 3'lük atışı seçildi.