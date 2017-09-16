Voleybolda Türkiye'nin finaldeki rakibi Slovenya oldu

23 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin finaldeki rakibi ev sahibi Slovenya oldu.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen şampiyonadaki ikinci yarı final maçında Slovenya ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.

İlk seti 15-11 kaybederek geriye düşen Slovenya, diğer setleri 15-10, 15-12, 18-16 ve 15-4 kazanarak rakibini 4-1 mağlup etti.

Türkiye ile Slovenya arasındaki final mücadelesi yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

Öte yandan, Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB), ileride hayata geçirmeyi planladığı bazı kuralları bu şampiyonada test ediyor. Bu kurallara göre 4 set alan takım, maçı kazanıyor. Bir set kazanmak için 15 sayıya ulaşan takımın, 2 fark yapması gerekiyor. AA