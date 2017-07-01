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Buradasınız : » » Ukrayna-Türkiye maçı için geniş güvenlik önlemleri

Ukrayna-Türkiye maçı için geniş güvenlik önlemleri

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için oynanacak Ukrayna-Türkiye maç biletlerinin, güvenlik gerekçesiyle kimlik kartı kontrolüyle satılmasının planlandığı bildirildi.

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Ukrayna-Türkiye maçı için geniş güvenlik önlemleri

İnterfax-Ukrayna haber ajansına göre Ukrayna Futbol Federasyonu basın merkezinden yapılan açıklamada, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı ile Ukrayna’nın, 2 Eylül’de Harkov şehrinde karşı karşıya geleceği maç öncesi güvenlik önlemleri için bazı çalışmaların yapıldığı duyuruldu.

Ukrayna Taraftarlar Birliği Başkanı Aleksandr Gluşçenko, Ukrayna-Türkiye maç biletlerinin kimlik kontrolüyle satılması ve stadyum girişinde kimlikle bilet kontrolü yapılması yönünde planlama yapıldığını belirtti.

Gluşçenko, bilet kontrolünün sadece pasaport ve kimlik kartıyla değil, askeri, öğrenci kimlik kartı ve ehliyetle de yapılabileceğini kaydetti.

Söz konusu uygulamanın sadece Ukrayna-Türkiye maçına yönelik olduğuna dikkati çeken Gluşçenko, Harkov şehrinin Rusya sınırına 40 km mesafede olması nedeniyle stadyumda provokasyon riskinin bulunduğunu ifade etti.

Gluşçenko, "Türkiye uluslararası alanda bizim önemli partnerimiz. Mesele, bizim vatandaşlarımızın ve Türk taraftarlarının güvenliğidir. Bu yüzden Ukrayna sükuneti ve düzeni sağlamak için bütün tedbirleri almak zorundadır." dedi.

Etiketler: Ukrayna-Türkiye maçı
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