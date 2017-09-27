UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 2. hafta maçları yapıldı.

G Grubu'nda Beşiktaş, konuk ettiği Leipzig'i 2-0 yendi. Gruptaki diğer maçta Monaco, ağırladığı Porto'ya 3-0 mağlup oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 31 ve 69. dakikalarda geçen sezon Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar ile 89. dakikada Miguel Layun attı.

H Grubu'nda son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 yendi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gareth Bale, 50 ve 79. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü, 54. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'dan geldi.

Alman temsilcisinde, milli futbolculardan Ömer Toprak 90, Nuri Şahin ise 60 dakika forma giydi.