UEFA heyeti Vodafone Park'da incelemeler yaptı

UEFA heyeti, Beşiktaş'ın 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacağı Vodafone Park'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA yetkililerinin, stat müdürü ve kulüp yetkilileri ile yaptığı toplantıdan sonra Vodafone Park'ı gezdiği bildirildi.

Vodafone Park'ın ihtiyaçları karşılaması doğrultusunda gözlem yapan temsilcilerin, stadın güvenlik sistemi, giriş çıkış alanları, stat giydirimi, VIP alan kullanımı, sponsor ağırlama bölümü, akreditasyon sistemi, teknik medya alanları, otopark alanları, LED konumları gibi birçok alanda incelemelerde bulunduğu kaydedildi.