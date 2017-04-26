Trabzonspor'un hedefi ilk 4

Lige Kasımpaşa galibiyetiyle dördüncü sırada başlayan ancak daha sonra puan cetvelinde düşüşe geçen bordo-mavililer, 28 hafta sonra sıralamada aynı yeri yakalama şansı buldu.

Antalyaspor galibiyetinin ardından bir üst basamağındaki Galatasaray ile puan farkını 2'ye, Fenerbahçe ile 6'ya indiren 5. sıradaki bordo-mavililer, gözünü ilk 4'e dikti.

Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde gösterdiği performansla Galatasaray'dan 13, Fenerbahçe'den de 7 puan fazla toplamayı başardı.

Bordo-mavililer, 14. sıraya kadar gerilemişti

Ligin ilk yarısında kötü sonuçlar alan Trabzonspor, 12. haftada sıralamada en kötü derecesini elde etti.

Bordo-mavililer, 12. hafta sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 12 puan toplayarak 14. sırada yer aldı.

Ligin 16 haftalık ilk bölümünü de 18 puanla 13. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda ise 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 29 puan topladı.

Çubukçu: Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Avrupa kupalarına katılma yolunda geçen hafta Antalyaspor deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

İkinci yarıda yükselişe geçtiklerini ve kötü günleri geride bıraktıklarını ifade eden Çubukçu, "Sezon sonunda Avrupa'da olan bir Trabzonspor için mücadele ediyoruz. Kazanma alışkanlığımızı sürdürerek lig sonunda ilk 4 içerisinde yer alıp Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz." diye konuştu. AA