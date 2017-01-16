  • 16 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.761
    EURO 3.986
  • BIST 81602.56
    ALTIN 145.49
Buradasınız : » » Trabzonspor'da goller yerli oyunculardan

Trabzonspor'da goller yerli oyunculardan

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u Yusuf Yazıcı ve Uğur Demirok'un golleriyle 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, yerli futbolcular gole daha fazla katkı sağladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Trabzonsporda goller yerli oyunculardan

Devre arasında Pereira, Mas ve Medjani gibi oyuncuları kadrosuna katmasıyla yabancı futbolcu sayısı 13'e yükselen Karadeniz ekibinde ligin 17 haftalık bölümünde 14 golün 10'unu yerli oyuncular kaydetti. Yabancı oyuncular ise fileleri 4 kez havalandırdı.

Bordo-mavili ekipte, yerli oyunculardan Yusuf Erdoğan 4, Mehmet Ekici 3, Uğur Demirok 2, Yusuf Yazıcı 1 gol atarken, yabancı oyuncular Onazi 2, Bero ve N'Doye 1 gol kaydetti.

Forvetlerden 1 gol

Trabzonspor'da forvet oyuncuları 17 haftada sadece bir gol atabildi.

Senegalli futbolcu Dame N'Doye, 12 maçta 890 dakika forma giyerken, bir kez rakip fileleri havalandırdı.

Güney Koreli Hyun-Jun Suk 10 maçta 499 dakika, genç oyuncu Ramil Sheidaev ise bir maçta 11 dakika forma şansı bulurken, gol kaydedemeyen isimler oldular.

Devre arasında Gaziantepspor'a kiralık gönderilen Muhammet Demir de 9 maçta 423 dakikada oynamış ancak gol atma başarısı gösterememişti. AA

Etiketler: SPor Toto Süper Lig, bursaspor, Trabzonspor, yerli, oyuncular
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER