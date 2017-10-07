  • 07 EKIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.619
    EURO 4.245
  • BIST 104137.48
    ALTIN 148.332
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tekvando Şampiyonası'nda iki altın madalya

Tekvando Şampiyonası'nda iki altın madalya

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye iki altın madalya elde etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tekvando Şampiyonasında iki altın madalya

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye iki altın madalya elde etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun ikinci gününde, Türkiye adına 8 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kızlar 37 kiloda Fatma Eylül Koca ve erkekler 41 kiloda Zeynel Fırat Tanrıverdi, altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın üçüncü gününde yarın 9 Türk tekvandocu daha madalya için ter dökecek.

Erkeklerde, 49 kiloda Ömer Yasin Orhan, 53 kiloda Bedirhan Akdeniz ile Oğuz Tokgöz, 57 kiloda Gökhan Emre Kesgin ve İbrahim Uğur Kanburoğlu, kızlarda ise 44 kiloda Şefika Çakal, 47 kiloda Işıl Zafer ve Esma Nur Ersoy ile 51 kiloda Beyzanur Malkoç tatamiye çıkacak.

Etiketler: Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, altın madalya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER