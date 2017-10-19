Tahkim Kurulu, 4 kulübün puan silme cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok, Karşıyaka ve Mersin İdmanyurdu kulüplerinin puan silme cezalarını onadı.

Tahkim Kurulu, 20 Eylül'de TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından üçer puan silme cezasına çarptırılan Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok, Karşıyaka ve Mersin İdmanyurdu'nun itirazlarını inceledi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok, Karşıyaka ve Mersin İdmanyurdu kulüplerinin puan silme cezasına yaptığı itirazın reddedildiği bildirildi.

Kaynak: AA