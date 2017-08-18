Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı bugün başlıyor

Futbolda Süper Lig'e 2. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
Yarın:
19.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.45 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)
20 Ağustos Pazar:
20.00 Kayserispor-Göztepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)
21 Ağustos Pazartesi:
21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)