Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı bugün başlıyor

Futbolda Süper Lig'e 2. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

19.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.45 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)

20 Ağustos Pazar:

20.00 Kayserispor-Göztepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)

21 Ağustos Pazartesi:

21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)