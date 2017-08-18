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Buradasınız : » » Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı bugün başlıyor

Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı bugün başlıyor

Futbolda Süper Lig'e 2. hafta maçlarıyla devam edilecek.

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Süper Ligde ikinci hafta heyecanı bugün başlıyor

Futbolda Süper Lig'e 2. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

19.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.45 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)

20 Ağustos Pazar:

20.00 Kayserispor-Göztepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)

21 Ağustos Pazartesi:

21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye) 

Etiketler: süper lig, 2017-2018 sezonu, ikinci hafta
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