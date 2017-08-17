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Buradasınız : » » Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Ligde 2. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde 20 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş: Alper Ulusoy

19 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.45 Bursaspor-Alanyaspor: Serkan Tokat

21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar

21.45 Osmanlıspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

20 Ağustos Pazar:

20.00 Kayserispor-Göztepe: Özgür Yankaya

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ali Palabıyık

21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım

21 Ağustos Pazartesi:

21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

Etiketler: süper lig, 2. hafta, hakemler
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