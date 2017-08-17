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Buradasınız : » » Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayla açılacak.

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Süper Ligde 2. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayla açılacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19 Ağustos Cumartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)

20 Ağustos Pazar:

20.00 Kayserispor-Göztepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)

21 Ağustos Pazartesi:

21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

Etiketler: süper lig, 2. hafta, yeni sezon, İlhan Cavcav Sezonu
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