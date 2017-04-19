  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Şanlıurfaspor'un başkanı değişti

Şanlıurfaspor'un başkanı değişti

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile kulüp başkanlığına Emin Yetim'in getirildiği bildirildi.

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Şanlıurfasporun başkanı değişti

 TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile kulüp başkanlığına Emin Yetim'in getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüp başkanı İsmail Bağıban'ın yerine ikinci başkan Emin Yetim'in getirildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, mevcut başkan Bağıban'ın yoğun işlerinden dolayı görev değişikliğine gidildiğini kaydetti.

Büyükfırat, başkan değişikliğinin Şanlıurfaspor için hayırlı olmasını temenni etti. 

Etiketler: TFF 1. Lig, şanlıurfaspor, Şanlıurfaspor'un başkanı değişti, Emin Yetim
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