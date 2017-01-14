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Real Madrid '40'lar kulübü'nde

İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Real Madrid, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar arasında, 40 resmi maçlık yenilmezlik serisine imza atan 4. kulüp oldu.

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Real Madrid 40lar kulübünde
Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Real Madrid ekibi, İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile 3-3 berabere kalarak kulüp yenilmezlik serisi rekorunu 40 karşılaşmaya çıkardı.
 
Bu süreçte 30 galibiyet ve 10 beraberlik alan Real Madrid, Avrupa'nın en büyük 5 ligi kabul edilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) takımlar arasında Nottingham Forest, Milan ve Juventus'tan sonra 40 resmi maçta yenilmezlik serisi yakalayan 4. kulüp olma başarısı gösterdi.
 
43 maçla Juventus'a ait rekorun peşine düşen Madrid ekibinin, yakaladığı Nottingham Forest'tan sonra önünde, 42 karşılaşmalık seriye sahip Milan bulunuyor. 
 
Etiketler: real madrid, ispanya kral kupası, yenilmezlik serisi, Zinedine Zidane
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