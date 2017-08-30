Potada şampiyon yine İstanbul'da belli olacak

Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın finallerine tarihinde 3. kez ev sahipliği yapacak İstanbul'da bugüne dek çok önemli basketbol organizasyonları gerçekleştirildi.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu maçlarına Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarına ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda ev sahipliği yapacak İstanbul, bu branşta hem kulüpler hem de milli takımlar seviyesinde üst düzey kupaları sahipleriyle buluşturdu.

İstanbul, basketbolda hem erkeklerde hem de kadınlarda milli takımlar seviyesinde büyük organizasyonlara imza attı.

Basketbolda, 1959 ve 2001'de Avrupa Erkekler Şampiyonası'nın galibinin belirlendiği İstanbul'da, 2010'da erkekler, 2014'te ise kadınlarda dünya şampiyonası organizasyonları yapıldı.

3. kez Avrupa Şampiyonası

İstanbul, Avrupa Basketbol Şampiyonası'na tarihinde 3. kez ev sahipliği yapacak.

Türkiye'deki ilk büyük uluslararası basketbol organizasyonu 1959'da düzenlendi. İstanbul'daki şampiyonanın finalinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Çekoslovakya'yı 83-72 yenerek kupayı kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın final oynadığı 2001 Avrupa Şampiyonası'nda ise kupa İstanbul'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda sahibini buldu. Milli takımı 78-69 yenen Yugoslavya, altın madalyanın sahibi oldu.

İstanbul, 16 yıl sonra bir kez daha Avrupa şampiyonunun belirleneceği şehir olacak.