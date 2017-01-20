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Minderin sultanları büyüledi

18-80 Ocak tarihlerinde Afyonkarahisar Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

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Minderin sultanları büyüledi

18-80 Ocak tarihlerinde Afyonkarahisar Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. 

18 kulüp 120 sporcu mindere çıktı

2 gün süren müsabakalarda 18 kulüpten yaklaşık 120 sporcu ter dökerken maçlar 8 sıklette yapıldı. Yapılan maçlar sonunda derece elde eden sporcular Türkiye'yi uluslararası arenalarda temsil edecek.

Şampiyonada 75 kiloda Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, 63 kiloda Hafize Şahin, 58 kiloda Derya Bayhan ve 53 kiloda Fikriye Gök Türkiye Şampiyonu oldu.

Ayrıca maçlar sonunda elde edilen puanlara göre Yalova Altınova Belediyesi Spor Kulübü şampiyon olurken Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü ikinci ve Burdur Emniyet Spor Kulübü üçüncü oldu.

En centilmen Adar, en teknik sporcu Tosun

Milli güreşçi Yasemin Adar'ı yenebilen çıkmazken 69 kiloda Avrupa üçüncüsü Buse Tosun, 63 kiloda Hafize Şahin, 60 kiloda Gamze Nur Adakan, 58 kiloda Derya Bayhan, 55 kiloda Bediha Gün, 53 kiloda Fikriye Gök ve 48 kiloda Evin Demirhan Türkiye şampiyonu oldular. Öte yandan şampiyonada En Centilmen Sporcu Yasemin Adar, En Teknik Sporcu ise Buse Tosun seçildi.

Yalova Altınova Belediyesi Spor Kulübü şampiyon oldu 

Yapılan müsabakalar neticesinde 75 puanla Yalova Altınova Belediyesi Spor Kulübü şampiyon olurken 73 puanla Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü ikinci ve 37 puanla Burdur Emniyet Spor Kulübü üçüncü oldu.

Etiketler: Türkiye Şampiyonası, milli güreşçiler, Güreş, bayanlar güreş, afyonkarahisar
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