Milliler final için sahaya çıkıyor

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükselmek için Polonya ile karşılaşıyor.

Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki yarı final mücadelesi, bu akşam saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Günün diğer yarı final mücadelesinde ise saat 17.30'da İngiltere ile İspanya karşı karşıya gelecek.

EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda final, 9 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

Final Vodafone Park'ta

Türkiye'nin yarı finale yükseldiği maçın ardından Milli takım oyuncusu Gazi Osman Çakmak maç sonrasında yayıncı kuruluşa "Finali Vodafone Park'ta oynamak istiyoruz." demiş ve bu talep gündem olmuştu. Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta 20 gün sürmesi beklenen kapsamlı bakım çalışması planladıklarını ancak Ampute Milli Futbol Takımı'ndan gelen talebe kayıtsız kalamadıklarını belirtti. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Vodafone Park'ın daha önce planlanan zemin çalışmalarına ara verilerek ay-yıldızlıların finale yükselmesi halinde son maçını statlarında oynayabileceğini duyurdu.