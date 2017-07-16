Milli futbolculardan 15 Temmuz mesajı

Milli futbolcular, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Futbol kariyerlerini yurt dışında sürdüren Nuri Şahin, Ömer Toprak, Yunus Mallı, Enes Ünal, Burak Yılmaz ve Arda Turan, sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla görüşlerini aktardı.

Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yapılan yürüyüşten bir görsel paylaşarak, "15 Temmuz'da demokrasi için sokaklara çıkan, şehit, gazi olan kahramanları, vatanına bağlı askerlerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum." ifadesini kullandı.

Sarı-siyahlı takımda forma giyen bir diğer Türk oyuncu Ömer Toprak ise "Vatanın birliği, bütünlüğü ve demokrasi için canlarını hiçe sayan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa ve hayırlı ömürler diliyorum." şeklinde görüşünü paylaştı.

Almanya'nın Wolfsburg ekibinde top koşturan Yunus Mallı, "15 Temmuz'u unutmadık unutmayacağız. Rabbim bir daha böyle hainleri karşımıza çıkarmasın..." paylaşımını yaptı.

İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen Enes Ünal, "15 Temmuz darbe girişiminde vatanı ve demokrasiyi savunurken şehit olan kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Çin temsilcisi Beijing Guoan'da görev yapan Burak Yılmaz da Türk bayrağı görselini paylaştığı mesajında, "Bugün bir milletin canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkalı tam bir yıl oldu..." şeklinde görüş belirtti.

İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen tecrübeli futbolcu Arda Turan ise "Ülkesi için hayatını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Bir daha böyle kara günler yaşamamak dileğiyle..." değerlendirmesinde bulundu.