Lyon'un yöneticisi Beşiktaşlı taraftarları suçladı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk ayağında deplasmanda karşılaştığı Fransa'nın Olympique Lyon takımının yöneticisi Vincent Ponsot, yaşanan olayların siyah-beyazlı taraftarlar yüzünden çıktığını iddia etti.

Fransız basınına açıklamalarda bulunan Olympique Lyon Genel Direktör Yardımcısı Ponsot, Beşiktaş taraftarlarını suçladı.

"Bütün kulüpler, kendi seyircisinden sorumlu"

Olayların yaklaşık 50 civarında Beşiktaş taraftarının Olympique Lyon seyi̇rci̇si̇ni̇n üzerine yanıcı madde atması üzerine çıktığını öne süren Ponsot, "Bütün kulüpler, kendi seyircisinden sorumlu. Bu konuda taraftarımıza güveniyorum. Maçı birlikte izlediğimiz UEFA'nın güvenlikten sorumlu temsilcisi, olayların kim tarafından ve nereden çıktığını gördü." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci maçın seyircisiz oynanması için resmi talepte bulunmadıklarını belirten Ponsot, "UEFA'dan güvenlik açısından duyarlı olunmasını ve oyuncularımızın güvenliğinin sağlanmasını talep ettik." ifadesini kullandı.