Judocular dünya şampiyonasından umutlu

Judo Erkek Milli Takımı, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek dünya şampiyonasından madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Rize'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren milli takımda 16 sporcu bulunuyor. Milliler, 26 Ağustos'a kadar merkezde çalışmalarını sürdürecek.

Judo Erkek Milli Takımı Antrenörü Irakli Uznadze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonasına 7 sporcu ile katılacaklarını belirterek, "Milli takım olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, madalyalar almayı hedefliyoruz." dedi.

Genç Milli Takım Antrenörü Hasan Yılmaz ise 8 aydır kamp çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Takımımızdan gayet ümitliyiz. Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hedefimiz takım halinde dereceye girmek ve madalya almak." diye konuştu.

Milli takım sporcusu Sinan Sandal, Türkiye'yi 66 kiloda temsil edeceğini dile getirerek, "Bunun için çok gururluyum. İnşallah hakkıyla ülkemizi temsil edip, İstiklal Marşı'nı okuturuz. Dünya şampiyonasında madalya alıp, 2020 olimpiyatlarına katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.