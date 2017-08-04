İşte Medipol Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakibi

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanyol temsilcisi Sevilla ile mücadele edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, yapılan kura çekiminin ardından play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakibi, İspanya'nın Sevilla takımı oldu.
Play-off turunda ilk maçlar 15-16 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak. Turuncu-lacivertli ekip, ilk maçını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacak.
İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda gruplara katılmaya hak kazanacak.
Kuradaki diğer eşleşmeler şu şekilde:
Şampiyonlar rotası:
Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)
Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)
Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)
Lig rotası:
Medipol Başakşehir (Türkiye) - Sevilla (İspanya)
Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)
Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)
Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)