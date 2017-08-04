  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » İşte Medipol Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakibi

İşte Medipol Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakibi

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti.

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İşte Medipol Başakşehirin Devler Ligindeki rakibi

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanyol temsilcisi Sevilla ile mücadele edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, yapılan kura çekiminin ardından play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakibi, İspanya'nın Sevilla takımı oldu.

Play-off turunda ilk maçlar 15-16 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak. Turuncu-lacivertli ekip, ilk maçını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacak.

İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda gruplara katılmaya hak kazanacak.

Kuradaki diğer eşleşmeler şu şekilde:

Şampiyonlar rotası:

Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)

Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)

Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)

Lig rotası:

Medipol Başakşehir (Türkiye) - Sevilla (İspanya)

Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)

Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)

Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)

Etiketler: Sevilla, şampiyonlar ligi, Medipol Başakşehir
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