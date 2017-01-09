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Genç Millilerden Dünya Kupası'nda Bronz Madalya

Genç Milli Kılıç Takımı, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

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Genç Millilerden Dünya Kupasında Bronz Madalya
Eskrimde Macaristan'da düzenlenen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
 
Türkiye Eskrim Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda Genç Milli Kılıç Takımı, İbrahim Ahmet Acar, Mehmet Fatih Ant, Alp Ege Koç, Aylin Çakır, Fatma Zehra Köse ve Deniz Selin Ünlüdağ'dan oluştu.
 
Milli takım, kupadaki ilk rakibi Avustralya'yı 40-16 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Japonya'yı 40-30 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, İtalya ile yapılan yarı final müsabakasını ise 40-28 kaybetti.
 
Üçüncülük maçında Rusya ile karşılaşan milli takım, müsabakadan 40-38 galip ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvayı Macaristan birinci, İtalya ikinci sırada tamamladı. AA
 
Etiketler: eskrim, Macaristan, Gençler Kılıç Dünya Kupası, Türk Milli Takımı, bronz madalya
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