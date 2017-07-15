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Galatasaray'dan Mariano açıklaması

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Galatasaraydan Mariano açıklaması

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sevilla ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sağ bek mevkisinde forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun, geç saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Etiketler: Galatasaray, mariano
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