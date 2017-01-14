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Buradasınız : » » Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu toplantısı

Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu toplantısı

Divan kurulu üyeliğine hak kazanan 157 üyeye berat verildi. Levent Bıçakcı, Abdurrahim Albayrak ve Raşit Çetiner de divan beratı aldı.

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Galatasarayda olağanüstü divan kurulu toplantısı
Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı.
 
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek de katıldı.
 
Toplantıda İrfan Aktar'ın divan kurulunun kuruluşu, işlevi ve çalışma esasları hakkında yaptığı bilgilendirme konuşmasının ardından kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurarak divan kurulu üyeliğine hak kazanan 157 üyeye divan kurulu beratı takdim edildi. Üyeler beratlarını, Dursun Özbek ve İrfan Aktar'ın elinden aldı.
 
Türkiye Futbol Federasyonunun eski başkanlarından Levent Bıçakcı, Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Raşit Çetiner de divan beratı alanlar arasında bulundu.
 
Olağanüstü toplantıda ayrıca, 2016 yılında uluslararası organizasyonlar ve Türkiye Şampiyonalarında başarılı olan kulüp sporcularına da divan başarı beratı verildi. AA
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