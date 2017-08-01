  • 01 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.521
    EURO 4.159
  • BIST 106296.37
    ALTIN 143.32
Buradasınız : » » Galatasaray, Lucescu için girişimlerini hızlandırdı

Galatasaray, Lucescu için girişimlerini hızlandırdı

Galatasaray Kulübü, futbol takımında genel koordinatörlük görevine getirmek istediği Rumen teknik adam Mircea Lucescu için girişimlerini hızlandırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Galatasaray, Lucescu için girişimlerini hızlandırdı

Galatasaray Kulübü, futbol takımında genel koordinatörlük görevine getirmek istediği Rumen teknik adam Mircea Lucescu için girişimlerini hızlandırdı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Can Topsakal'ın geçen hafta Romanya'da bir araya geldiği Lucescu için başkan Dursun Özbek de devreye girdi.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, tecrübeli teknik adamla görüşmek için Romanya'ya gitti.

Dursun Özbek, yapacakları görüşmede Rumen teknik adamı ikna etmeye çalışacak.

Etiketler: Galatasaray, Mircea Lucescu, dursun özbek
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER