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Buradasınız : » » Galatasaray Atiker Konyaspor maçına hazırlanıyor

Galatasaray Atiker Konyaspor maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Galatasaray Atiker Konyaspor maçına hazırlanıyor
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların pas çalışmalarının ardından dar alanda taktiksel oyun ve çift kale maç yaptığı bildirildi.
 
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Garry Rodrigues'in takımla ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.
 
Bu arada Rodrigues'in Galatasaray'da 16 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
 
Galatasaray, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. AA
 
Etiketler: Jan Olde Riekerink, Florya Metin Oktay Tesisleri, Garry Rodrigues, Galatasaray, atiker konyaspor
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