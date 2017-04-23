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Eskrimde bronz madalya

Milli sporcu Yıldırım, 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonasında bronz madalyanın sahibi oldu.

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Eskrimde bronz madalya

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonasında kılıç kategorisinde mücadele eden milli sporcu Enver Yıldırım, tablo 8 mücadelesinde Rumen rakibi Madalin Bucur'u 15-10 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Milli eskrimci, yarı final müsabakasında Fransız rakibi Maxence Lambert'e 15-11 yenilerek final şansını yitirdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, kazanılan madalyanın, eskriminin son dönemdeki başarılarının tesadüfi olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Son 5 yılda Avrupa şampiyonalarında 1 altın, 4 bronz, dünya şampiyonalarında 1 altın madalya kazandık. Olimpiyatlara kota alıp sporcu gönderdik. Bunların hepsi de Türk eskrim tarihinde ilkler olarak bu 5 yıl içinde gerçekleşti. İbrahim Ahmed Acar'ın ardından Enver Yıldırım'ın başarısı da Türk eskriminin doğru yolda olduğunun göstergesidir." diye konuştu.

Şampiyona, yarın ve 25 Nisan Salı günü oynanacak takım müsabakaları ile sona erecek. 

Etiketler: milli sporcu, yıldırım, Federasyon, bronz madalya
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