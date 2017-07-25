Dünya şampiyonu Ağrıs'ın başarı hikayesi

Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda altın madalyanın sahibi olan Zeliha Ağrıs, şampiyonluk yolunda yaşadıklarını anlattı.

Spor yapmayı çok sevdiğini dile getiren Zeliha Ağrıs, 10 yaşında başladığı voleybol ve basketbolun ilgisini çekmediğini söyledi.

Babasının lokantasına gelen tekvandocuları görünce bu spora ilgi duymaya başladığını aktaran Zeliha, şunları kaydetti:

"Tekvandoya başlamak istediğimi aileme söyledim. Anne ve babam ilk zamanlar bir yerim kırılır diye tekvandoya gitmeme karşı çıktı. Tekvandoda çok hevesli olduğumu görünce bana kıyamayarak, 'Tamam hevesini al da sonra bırakırsın.' dediler ama bendeki heves hiçbir zaman bitmedi. Yaşıtlarım sokakta ip atlarken, top oynarken ben tekvando antrenmanına gidiyordum. Bu sporu çok sevdim ve devam ettim. Tekvando dünyadaki en tehlikeli sporlar içerisinde 28. sırada. Ailem de bunu fark etti. Anne ve babam dünya şampiyonu olunca çok sevindiler. Şimdiye kadar nasıl yanımda oldularsa bundan sonra da yanımda olacaklarını söylediler."

Zeliha Ağrıs, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği birinciliğin ardından antrenörü Ali Şahin'in "Sende parlak bir ışık var." diyerek elinden tuttuğunu dile getirerek, "Büyükler kategorisinde ilk defa 2016 yılında katıldığım Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 3. oldum. 2017'de ise Dünya Şampiyonu oldum. Bu başarımda hep yanımda olan Ali Şahin hocamın emeği var. Ona çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ağrıs, Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa şampiyonu Rus sporcu Tatiana Kudashova'yı 11-8 mağlup ederek altın madalyaya uzandığını hatırlatarak, "2013'te yenildiğim Rus rakibimi hedefime almıştım. Her antrenmanda onu düşünüyordum. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde tekrar ona yenilmem beni çok üzdü. Bir yandan da çok hırslandım. Dünya Şampiyonası'nda Rus rakibimle finale kalınca kendi kendime 'Avrupa Şampiyonası senin olsun ama Dünya Şampiyonası benim olacak.' dedim ve Rus sporcudan rövanşı aldım." ifadelerini kullandı.

Zeliha, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istediğini anlatarak, "Önümüzde çeşitli turnuvalar, Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Bu şampiyonalarda başarı elde edip 2020'de Tokyo'da altın madalya almak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.