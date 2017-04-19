  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Beşiktaşlı taraftara hapis cezası

Beşiktaş - Olympique Lyon karşılaşması öncesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan Türk asıllı bir taraftar, iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Beşiktaşlı taraftara hapis cezası

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan Türk asıllı bir taraftar, iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alman vatandaşı olduğu belirtilen 27 yaşındaki taraftarın, Lyon'da mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.

Beşiktaşlı taraftara, "devlet malına zarar vermek"ten iki ay hapis cezası verildiği kaydedildi.

Öte yandan, Twitter'da "freeilker" etiketi (hashtag) oluşturularak, taraftarın serbest bırakılması için kampanya başlatıldı.

Karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle yaralanan ve gözaltına alınan taraftarlar olmuştu. Çıkan olaylar nedeniyle 45 dakika geç başlayan müsabakadan Olympique Lyon 2-1 galip ayrılmıştı.

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