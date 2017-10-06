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Beşiktaş milli oyunculardan yoksun çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 13 Ekim Cuma günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Beşiktaş milli oyunculardan yoksun çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 13 Ekim Cuma günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Quaresma, Pepe, Tosic, Mitrovic, Medel, Babel ve Orkan Çınar'ın katılmadığı bildirildi.

İstasyon koşuları, 5'e 2 top kapma ve minyatür kale maçla sürdürülen idmanın, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.

Etiketler: Beşiktaş, milli oyuncu
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