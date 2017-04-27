Başörtüsüz maça çıktı diye milli takımdan men edildi!

İran'ın futsal milli takımı oyuncusu Şiva Emini, yurt dışında bulunduğu sırada özel bir maçta başı açık oynadığı gerekçesiyle ömür boyu milli takımdan men edildiğini ileri sürdü.

Emini, sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda, yurt dışındayken özel bir dostluk maçında başı açık görüntüsünün ortaya çıkması nedeniyle ömür boyu milli takımdan çıkarıldığını iddia etti.

Başörtüsü yüzünden milli takımdan men edilmeye anlam veremediğini kaydeden Emini, "Özel bir yurt dışı gezisinde çıktığım resmi olmayan bir karşılaşma yüzünden hiçbir zaman ülkem için oynayamayacağım." ifadesini kullandı.

İran'ın kadın bilardo takımı, geçen ay Çin'de düzenlenen yarışmalarda, "İslami hassasiyetlere uymadığı" gerekçesiyle bir yıl süreyle tüm müsabakalardan men edilmiş, İran'ın satranç milli takımı oyuncusu Dorsa Derahşani de yurt dışında düzenlenen özel bir yarışmaya katıldığı için milli takımdan ömür boyu uzaklaştırılmıştı. AA