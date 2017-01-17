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Aziz Yıldırım'a hak mahrumiyeti ve para cezası

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verildi.

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Aziz Yıldırıma hak mahrumiyeti ve para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdi.
 
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Yıldırım'ı, kulüp internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı cezalandırdığı bildirildi.
 
Açıklamada, Fenerbahçe Kulübüne de resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.
 
Disiplin Kurulunun ayrıca Bursaspor Kulübü yöneticisi Hakan Dinçtürk'e sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.
 
 
Etiketler: Aziz Yıldırım, PFDK, türkiye futbol federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
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