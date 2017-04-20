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Avrupa futbolunda kuralar yarın çekilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri yarın belli olacak.

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Avrupa futbolunda kuralar yarın çekilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final kura çekimleri yarın gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 13.00'te Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Ligi kuraları ise TSİ 14.00'te çekilecek.

Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında bu akşam sahasında karşılaşacağı Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u elemesi halinde tarihinde Avrupa Ligi'nde ilk kez yarı finale kalarak kura çekimine katılacak.

İspanya'dan Real Madrid ve Atletico Madrid, İtalya'dan Juventus ve Fransa'dan Monaco'nun mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 2-3 Mayıs'ta, rövanşlar ise 9-10 Mayıs'ta oynanacak.

Tur atlayanların bu akşam belli olacağı Avrupa Ligi'nde ise yarı finalin ilk maçları 4 Mayıs'ta, rövanşları ise 11 Mayıs'ta yapılacak.

İki organizasyonun da kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.

Etiketler: Avrupa Kupaları
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