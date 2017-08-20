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Buradasınız : » » Antalyaspor'un yeni yıldızı Nasri Antalya'da

Antalyaspor'un yeni yıldızı Nasri Antalya'da

Antalyaspor'un transferi için anlaşmaya vardığı Fransız futbolcu Samir Nasri, Antalya'ya geldi.

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Antalyasporun yeni yıldızı Nasri Antalyada

Antalyaspor'un transferi için anlaşmaya vardığı Fransız futbolcu Samir Nasri, Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı'na gelen yıldız futbolcuyu, Antalyaspor Kulübü yetkilileri ile kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.

Havalimanında, Antalyaspor atkısı takan Fransız futbolcuya, taraftarlar tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Antalyaspor'un yarın düzenlenecek törenle Nasri ile sözleme imzalaması bekleniyor.

Kariyeri

Profesyonel kariyerine altyapısında yetiştiği Fransız ekibi Olympique Marsilya'da başlayan Nasri, daha sonra İngiliz ekipleri Arsenal ve Manchester City ile İspanyol ekibi Sevilla'da forma giydi.

Orta sahada görev yapan 30 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız futbolcu, en iyi performansını 2010-2011 sezonunda Arsenal'da yaşadı. Nasri, bu sezonda forma giydiği 39 resmi maçta 15 kez ağları havalandırdı.

Samir Nasri, geçen sezon kiralık forma giydiği Sevilla'da çıktığı 30 resmi maçta 3 gol kaydetti.

Yıldız futbolcu, Manchester City ile 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Etiketler: Antalyaspor, Samir Nasri, transfer
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