Altının kilogramı 153 bin lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 153 bin lira oldu.

Altın piyasasında, 9 işlemde 23 milyon 215 bin 688,25 liralık ve 29 işlemde 36 milyon 426 bin 671,20 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 798 bin 433,46 liralık ve 10 işlemde 3 milyon 475 bin 817,20 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Güneşgil Kuyumculuk İhracat iİthalat, Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,64 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: