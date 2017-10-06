A Milli Takım İzlanda'ya mağlup oldu

İlk yarı
Karşılamanın ilk ciddi atağı 5. dakikada konuk ekip İzlanda'dan geldi. Gelişen atakta ceza yayı üzerinde topla buluşan Gylfi Sigurdsson'un sert şutunda kaleci Volkan Babacan topu, güçlükle kornere çeldi. Gylfi Sigurdsson'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Magnusson'un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
12. dakikada İzlanda'nın sol kanattan kazandığı korneri kullanan Gylfi Sigurdsson'un ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Arnason'un kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
14. dakikada Gudmundsson'un sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda ceza alanında savunmadan seken topu önünde bulan Ragnar Sigurdsson'un kafa vuruşunda, Oğuzhan Özyakup kaleye yönelen topu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
18. dakikada İzlanda ceza alanında yaşanan karambol sonrasında topu önünde bulan Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
19. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Halldorsson topu tek hamlede kontrol etti.
GOL: 32. dakikada konuk takım öne geçti. Sol kanattan gelişen İzlanda atağında ceza alanına giren Bödvarsson'un yerden ortasında Türkiye savunmasını geçen topla buluşan Gudmundsson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
GOL: 39. dakikada konuk takım Bjarnason'un golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Bödvarsson'un pasında topla buluşan Bjarnason'un ceza sahası sol çarprazından attığı sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Volkan Babacan'ın üzerinden ağlarla buluştu: 0-2.
İzlanda, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
48. dakikada Finnbogason'un ceza sahası içine girer girmez attığı sert şutta kaleci Volkan Babacan topu kontrol etti.
49. dakikada Finnbogason'un ceza sahası dışından şutunda kaleci Volkan Babacan topu güçlükle kornere çeldi. Sağ kanattan korneri kullanan Gudmundsson'un ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Gunnarsson'un kafa vuruşunda, pozisyonu iyi takip eden Arnason kale önünde dokunduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
64. dakikada Emre Mor'un düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Belözoğlu'nun doğrudan kaleye gönderdiği top, üstten auta çıktı.
71. dakikada Emre Mor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında iyi yükselen Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda top, kale direğinin üzerinden az farkla dışarı gitti.
77. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahasının sol çaprazında attığı sert şutta kaleci Halldorsson, topu kornere çeldi.
İzlanda, karşılaşmayı 3-0 kazandı.