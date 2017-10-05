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Buradasınız : » » 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında, yarın 3 grupta 9 karşılaşma oynanacak.

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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında, yarın 3 grupta 9 karşılaşma oynanacak.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.

Türkiye, I Grubu'nda ilk iki sıra için büyük önem taşıyan maçta, saat 21.45'te İzlanda'yı konuk edecek. Grubun zirve mücadelesi veren takımlarından Ukrayna'nın deplasmanda Kosova ile karşılaşacağı haftada, lider Hırvatistan ise Finlandiya'yı ağırlayacak.

Gruplarda yarın (TSİ) oynanacak maçların programı şöyle:

D Grubu:

19.00 Gürcistan-Galler

21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Moldova

21.45 Avusturya-Sırbistan

G Grubu:

21.45 Liechtenstein-İsrail

21.45 İtalya-Makedonya

21.45 İspanya-Arnavutluk

I Grubu:

21.45 Kosova-Ukrayna

21.45 Türkiye-İzlanda

21.45 Hırvatistan-Finlandiya

Etiketler: FIFA Dünya Kupası
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