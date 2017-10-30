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Buradasınız : » » Yapay zeka kanser tedavisine ışık tutuyor

Yapay zeka kanser tedavisine ışık tutuyor

Yapay zeka programı, bağırsak kanserini bir saniyeden kısa sürede teşhis edebiliyor.

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Yapay zeka kanser tedavisine ışık tutuyor

Bağırsak kanserinin, geliştirilen bir yapay zeka programıyla bir saniyeden kısa sürede teşhis edilebildiği bildirildi.

Japonya'daki Yokohama Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yapay zeka ürünü bilgisayar programı, endoskopi görüntülerinde tehlike potansiyeli taşıyan tümörleri tespit edebiliyor.

Bilim adamlarının 250 kadın ve erkekteki 306 kolorektal polipi değerlendirmek üzere kullandığı programın görüntüleri inceleme ve hangi polipin kötü huylu olduğuna karar verme süresinin bir saniyeden kısa sürdüğü kaydedildi.

Programın kanserli dokuları yüzde 94 doğru teşhis ettiği belirtildi.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Yuiçi Mori, bu sistemde en kayda değer şeyin, yapay zekanın kolonoskopi sırasında kolorektal poliplerin gerçek zamanlı optik biyopsisine olanak tanıması olduğunu söyledi.

Program, İspanya'da Birleşik Avrupa Gastroentroloji Haftası'nda tanıtıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: yaqay zeka, kanser
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