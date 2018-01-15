Türkiye'de antibiyotik kullanımı azaldı

Sağlık Bakanı Demircan, "Biz antibiyotiğe karşı değil, antibiyotiğin yanlış kullanılmasına karşıyız. O yüzden kampanya sloganı 'Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun' Çünkü antibiyotiği akıllı kullanırsak sağlığımızı korumuş olacağız" dedi.

Demircan, "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, insan hayatının kalitesinin artmasında ve ortalama ömrünün uzamasında antibiyotiklerin çok büyük katkısı olduğunu belirterek, antibiyotiklerin hekim tavsiyesinde kullanılmasını istedi.

Antibiyotiklerin gereksiz kulanımında dünyada 700 bin kişini hayatını kaybetti

Dünyada antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış kullanılmasından kaynaklanan küresel bir tehdit oluştuğuna dikkati çeken Demircan, "Amerika'da her yıl 23 bin kişi, Avrupa Birliği ülkelerinde ise 25 bin hasta dirençli bakteriler ve mikroorganizmalar üzerinden hayatını kaybetmektedir. Dünyada ise bu yılda 700 bin insana ulaşmaktadır. Bu sonuçlara göre, 2050 yılında her yıl 10 milyon insanın antibiyotiğin yanlış kullanılması neticesinde gelişmiş dirençten dolayı hayatını kaybedeceği görülmektedir." ifadesini kullandı.

Demircan, Türkiye'nin antibiyotik tüketiminde dünyada 42 ülke arasında birinci, antibiyotik direnç oranı değerlerine göre ise 22 ülke arasından ikinci olduğunu bildirdi.

2017'de antibiyotik kullanımı yüzde 8,5 oranında düştü

Bakan Demircan, şöyle devam etti:

"Dünya sağlık örgütü ile birlikte antibiyotiği akılcı bir şekilde kullanma konusunda ülkemizin yapmış olduğu çalışmalar, netice vermeye başlamıştır. Farkındalık kampanyaları neticesinde antibiyotikler her 100 reçetenin 35'inde varken, 2016 yılında her 100 reçetenin 29'unda yer almaktadır.

2011 yılında kutu bazında tüm ilaç satışında yüzde 13'ünü antibiyotikler oluştururken, 2016 yılında bu oran yaklaşık yüzde 10'a gerilemiştir. 2016 yılı ile 2017 yıllarını kıyasladığımızda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödemesi yapılan antibiyotik kutu satışlarında yüzde 8,5 oranında düşüş elde edildiğini görmekteyiz."

"Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun"

Antibiyotiklere karşı olmadıklarını, antibiyotiğin sadece ihtiyaç durumunda kullanılması gereken bir silah olduğunu vurgulayan Demircan, "Bu mücadelede kazanılan başarıları yeterli görmüyoruz. Biz antibiyotiğe karşı değil, antibiyotiğin yanlış kullanılmasına karşıyız. O yüzden kampanya sloganını 'Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun' diye belirledik. Çünkü antibiyotiği akıllı kullanırsak, sağlığımızı korumuş olacağız." dedi.

Bir gazetecinin, Ankara'da bir hastanenin verdiği engelli raporlarından bazılarının sahte olduğunun tespit edilmesinin ardından bakanlığın bu konuda herhangi bir tedbir alıp almayacağına ilişkin sorusu üzerine Demircan, engelli raporlarıyla ilgili zaman zaman yanlış ve suç oluşturan uygulamaların ortaya çıktığını ifade etti.

Bakanlığın bu tür uygulamalara karşı hemen harekete geçtiğini ve savcılık tarafından da sorunun takip edildiğini vurgulayan Demircan, engelli raporlarının Türkiye'de önemli bir konu olduğunu, engelli vatandaşları hastanelerde polikliniklerde rapor için dolaşmak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

"Engelli vatandaşlarımızın rapor almalarını kolaylaştıracağız"

Demircan, bu tür durumların önüne geçmek ve engelli vatandaşların daha uygun şartlarda ve kolay bir şekilde rapor alabilmeleri için yeni bir düzenlemeyi başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu düzenlemeyle her ilde, her hastanede değil, bizim belirlediğimiz hastanelerde raporlar verilecek. Engelli vatandaşlarımız poliklinik dolaşmadan, engelli vatandaşlarımızın ayağına doktorlarımız gelerek raporlar verilecek. Raporlar e-devlet ortamına veriliyordu, bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Engelli vatandaşımızın raporu ne durumdadır, neyi ifade ediyor, e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Engelli vatandaşlarımızın rapor almalarını kolaylaştırmış olacağız. Fonksiyonunu da tam denetlenebilir, gözlenebilir bir hale getireceğiz. Amacımız bu tür yanlış uygulamaların da önüne geçmektir."

Bakan Demircan, Ankara'daki hangi hastanede sahte engelli raporu verildiğinin sorulması üzerine de soruşturma devam ettiği için hastane ismini paylaşamayacağını, ancak sorumluların gereken cezaları alacağını ifade etti.

Kaynak: AA