Türk halkı sağlık sisteminden memnun

Türkiye Barometresi Araştırması, Ipsos’un finansmanında Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü uzmanlık birimi tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan araştırmaya göre, 27 ülkede 20 bini aşkın kişiye sağlık sistemine ilişkin memnuniyetleri soruldu. Sağlık sisteminden en memnun ülke Türkiye çıktı. Macaristan sağlık sisteminden yüzde 72 ile en muzdarip ülke. Sağlık sisteminden şikayetçi ilk beş ülke, Macaristan, Polonya, Brezilya, İngiltere ve Kanada oldu.

27 ülkede yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de sağlık sisteminden endişe duyanların sayısı 100 kişide sadece 3 kişi olarak belirlendi.

Türkiye'de sağlık sisteminde son olarak Sağlık Bakanlığının öncelikli olarak yürüttüğü çalışmalar arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği proje" olarak tanımladığı şehir hastanelerinin tamamlanma süreci devam ediyor. Birçok ilde şehir hastaneleri kapılarını açarken birçoğunda ise çalışmalar süratle devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber