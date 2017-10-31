Prematüre doğanların çocuk sahibi olma şansı azalıyor

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Kudüs'teki Şaare Zedek Tıp Merkezinin İsrail Sağlık Bakanlığı ile yürüttüğü çalışmada, İsrail'de 1982-1997 arasında doğan 67 bin bebeğin doğum kayıtları incelendi.

Araştırmacılar, hamileliğin 34. haftasından önce ve 1,5 kilogramdan zayıf doğan bebeklerin ileride kendilerinin çocuk sahibi olma şansının normal doğan bebeklere göre yüzde 50 azaldığını tespit etti.

Oranların kadın ve erkekler açısından belirgin farklılık göstermediği kaydedildi.

Öte yandan kendileri prematüre doğan kız çocuklarının ileride prematüre doğum yapma olasılığının normal doğan çocuklardan 2,5 kat fazla olduğu anlaşıldı.

Araştırmada çocuk sahibi olmayı etkileyen toplumsal koşullar ve diğer sağlık faktörlerinin hesaba katılmadığı kaydedildi.

Prematüre doğumlarla ilgili daha önce yapılan bilimsel çalışmalar, daha çok hayatta kalma oranlarına ve beyin gelişimine odaklanıyordu. İsrail'de yapılan araştırmanın üreme sağlığı ve doğurganlığa odaklanması açısından alanında ilk olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA