  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Orta yaşta servet kaybı öldürebilir

Araştırmalar, orta yaşta ve yaşlılıkta servet kaybının, ölüm riskini yüzde 50 artırdığı gösterdi.

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Orta yaşta servet kaybı öldürebilir

Northwestern ve Michigan üniversiteleri, ABD'de 2007'den 2010 başına kadar yaşanan ekonomik krizden sonra oluşan kötü finansal koşulların;  depresyon, tansiyon ve diğer sağlık sorunları gibi kısa süreli yan etkilerine dair araştırmalara odaklandı.

ABD'de 50 yaş ve üstü 8 binden fazla katılımcının dahil edildiği çalışma çerçevesinde Ulusal Yaşlanma Enstitüsünün Sağlık ve Emeklilik Araştırması'nın verileri kullanıldı.

Araştırmada sağlık açısından savunmasız olduğu düşünülen ve birikmişi bulunmayan düşük gelirli orta yaşlılarda da son 20 yılda ölüm riskinin yüzde 67 arttığı gözlendi.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesinde görevli Lindsay Pool, son 20 yılda Amerikalıların dörtte birinin servet şoku yaşadığını belirterek "Yaşam boyu biriktirdiklerinizi kaybetmek, uzun dönemli sağlık üzerinde çok derin etkiye sahip" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: servet kaybı, orta yaş, araştırma
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