Kilo vermenin sırrı iyi bir kahvaltıda gizli

ABD'de yapılan bir bilimsel araştırmaya göre, düzenli kahvaltı yapmanın kilo kontrolü üzerinde de önemli bir etkisi var. İşte kahvaltıyı sıkı tutarak kilonuzu dengelemeniz için dikkat etmeniz gerekenler...

Sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü üzerine yapılan ve 7 yıl süren bilimsel çalışmanın sonuçları yayınladı.

Kaliforniya'da bulunan Loma Linda Üniversitesi'nde yapılan ve yaşları 30'un üzeri 50 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, kahvaltıyı atlamamak kilo kontrolünde hayati bir öneme sahip.

Sonuçları Journal of Nutrition'da yayınlanan çalışmaya göre, “kuvvetli kahvaltı” yapmak kişinin kilosunu korumasına veya kilo vermesine yardımcı oluyor.

Bunun nedeni olarak ise kahvaltıyı sağlam tutan kişilerin sıkça yemek yemediği ve diğer öğünlerini de düzenli yedikleri için vücudun alınan besinleri yakacak zaman bulması gösteriliyor.

- Yumurta, yoğurt veya yulaf tercih etmek daha az kalori almayı ve kilo kaybetmeyi sağlıyor.

- Tam tahıllı ürün tüketen bireyler kendilerini daha az aç hissediyor ve tokluk süresi uzuyor. Ekmek olarak tam buğday, çavdar, kepek de seçilebilir.

- Kahvaltıda iki yumurta tüketenler poğaça tüketenlere oranla yüzde 65 daha fazla kilo kaybediyor ve gün içinde daha enerjik oluyor.

- Kek, kurabiye ve şeker ilaveli kahvaltılık gevrek yiyenler, kan şekerinde oynamalar yaşayacağı için 1-2 saat içinde tekrar acıkacak ve enerji düşüklüğü yaşayacak.

Örneğin tabağınıza 1 yumurtalı omlet, 1 dilim ekmek ve 1 orta boy elma koyarsanız; bu zayıflatan sihirli bir kahvaltı olacaktır. Alternatif olarak 1 su bardağı süt, 1 avuç karışık kuru yemiş ve yarım muz da yiyebilirsiniz.