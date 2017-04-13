İş yoğunluğu sosyal hayatı doğrudan etkiliyor

Kişilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamaya destek olduğu kadar, kariyer odaklı düşünüldüğünde manevi açıdan da kişileri tatmin eden iş hayatı, yoğun bir döngüye girdiğinde psikolojimizi yoruyor. Yoğun iş hayatı dolayısıyla stres yönetiminde yaşanan zorluklar kişinin yalnızca kariyerini değil, yakınlarıyla olan iletişimini de doğrudan etkiliyor. Yoğun iş temposu içerisinde kendisini ve çevresindekileri ihmal eden kişiler; motivasyon kaybı, kronik mutsuzluk, zihinsel yorgunluk ve hatta baş ağrısı, uykuya dalmada güçlük gibi fiziksel sorunlarla da karşı karşıya kalındığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, görüşlerini paylaşıyor.

İş hayatı ile özel hayat arasındaki denge çok önemli…

Günümüzde iş hayatı; ailelerimizden daha çok gördüğümüz iş arkadaşlarımız ve hayatımızı rahat sürdürebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz maddi destek anlamına geldiğinden büyük önem taşıyor. Yoğun iş hayatının getirdiği ağır sorumluluklar, kimi zaman bu nedenle eve iş getirme, kişinin kendisine ve yakınlarına yeterince zaman ayıramaması psikoloji üzerinde olumsuz etkileriyle kişiyi mutsuz ediyor. Sağlıklı bir psikoloji için, iş hayatı ve özel hayat arasındaki dengenin kurulması gerektiğini belirten Dr. Mehmet Yavuz, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle sürdürüyor: “Yoğun iş hayatı; uyku ve yaşam kalitesinde düşüş, kronik mutsuzluk, zihinsel ve bedensel yorgunluk gibi sorunlarda aktif rol oynar. Kendisine, ailesine ve sevdiklerine yeteri kadar zaman ayıramayan kişiler, dış çevreleriyle olan iletişimlerinde güçlükler yaşayabilmektedir. Yoğun iş hayatı, pek çok kişinin tercihi olmadığı gibi bunun sonucunda yaşanacak güçlükler de kişilerin kaderi değildir. İş hayatında yapıcı ve olumlu bir bakış açısı kazanmaya çalışmak, evde iş konuşmayarak iş ile ev arasındaki çizgileri belirlemek bu dengeyi kurmak konusunda yardımcı olacaktır.”

Yoğun iş hayatı psikolojik stresi beraberinde getiriyor

Bazı basit ama etkili önerilere kulak vererek yoğun iş hayatının psikolojimiz üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilebileceğini ifade eden Dr. Mehmet Yavuz, önerilerini şu şekilde sıralıyor:

• Yoğun iş temposu içerisinde verilecek kısa süreli molalar, zihinsel ve psikolojik yorgunluğu engellemeye yardımcı olur.

• Yeteri kadar su içmek, arada temiz hava almak ve içinde bulunulan odayı havalandırmak fiziksel yorgunluğu gidermeye destek olacağından, psikoloji de bundan olumlu etkilenecektir.

• Masa başı işinde çalışan kişiler, sevdikleri kişilerin fotoğraflarından ve çiçek gibi objelerden masaya yerleştirerek kendilerini daha iyi hissedebilir, motivasyonlarını artırabilir.

• İşlerin iyi planlanması, iş yetiştirme stresini engelleyeceğinden büyük önem taşır.

• Günlük bakıma özen göstermek kişilerin öz güvenlerine olumlu katkı sağladığından, dikkate alınması gereken bir diğer önemli konudur.

