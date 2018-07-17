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İleri evre meme kanseri hastaları için psikolojik destek

Metastatik meme kanseriyle mücadele eden kadınlara psikososyal destek vermek amaçlı hayata geçirilen Metastatik Meme Kanseri Farkındalık ve Hasta Psikolojik Destek Projesi başladı.

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İleri evre meme kanseri hastaları için psikolojik destek

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), Europa Donna Hasta Derneği ile Pfizer Onkoloji'nin iş birliğinde hayata geçirilen ve pilot olarak İstanbul'da başlatılan proje kapsamında, metastatik meme kanserli hastalar, uzman psikologlardan ücretsiz olarak yardım alabilecek.

Uzman bir psikologdan randevu almak için hastaların "0530 969 39 33" numaralı Psikolojik Destek Randevu Hattı'nı araması yeterli olacak.

Amaç: Hastaların duygusal yükünü azaltmak

Hastaların psikologla yapacağı ilk görüşme sonrasında, ihtiyaçları doğrultusunda 5 seansa kadar ücretsiz görüşme imkanı sağlanacak.

Projeyle, meme kanserinin en ileri evresindeki hastaların duygusal yükünü hafifletmek, mücadelede ihtiyaç duydukları psikolojik ve sosyal desteği sağlamak hedefleniyor.

Ayrıca, pilot olarak İstanbul'da uygulamaya konulan projenin, toplum ve hasta yakınları tarafından psikolojik etkileri tam olarak anlaşılamadığı bilinen metastatik meme kanseriyle ilgili farkındalığı arttırması da amaçlanıyor.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Meme kanseri
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