Her gün hurma yemek için 7 müthiş sebep

Varlığı sekiz bin senedir bilinen hurma, güçlü bir antioksidan ve hücre yenileyici oluşuyla tam bir kanser bariyeri. Arap ülkelerinde kanser vakasının düşük olması, hurmanın fazla olması ve yenilmesi ile ilgili.

Gıda Mühendisi Melek Yılmaz, araştırmasında hurmanın sıra dışı özellikleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Kolesterol muhteva etmemekle beraber vücut çalışması için elzem olan 15 farklı mineral, A vitamini, C vitamini, B vitamini türevleri, folik asit, karbonhidrat, lif ve protein içermektedir. Bu haliyle hurma, bilim kurgu filmlerinde insanların günlük besin ihtiyacını tek başına karşılayan kapsüllerden farksızdır. Bir insan sadece hurma yiyerek ve su içerek hayatını devam ettirebilir.

Kırmızı etin iki katı enerji verir

100 gr yağsız kırmızı et yaklaşık 150 kalori, 100 gr hamsi 108 kalori, 100 gr palamut 160 kaloridir. 100 gr hurma ise yaklaşık 300 kaloridir. Görüldüğü gibi hurma, aynı miktardaki kırmızı etin 2 katı, balık etinin 2-3 katı kadar enerji vermektedir. Bu haliyle hurma tam bir enerji deposudur ve ağır işlerde çalışan, yorgunluk, halsizlik hisseden kişiler için oldukça faydalıdır.

Vitamin hapı yerine hurma

Hurma, özellikle son zamanlarda yaygınlaşan vitamin ve enerji takviyesi yapay suplemanların (vitamin ve mineral takviyesi ilaçlar) doğal halidir. Dolayısıyla supleman takviyesi yerine hurma yemek çok daha sağlıklıdır.

Gebelikte annenin bebeği ve kendisi için vitamin ve mineral ihtiyacı artmakta ve gebelerin yüzde 90’ı supleman takviyesi kullanmaktadır. Oysa hurma ayrı ayrı kullanılan yapay suplemanların hepsinin içerdiği vitamin ve mineralleri doğal yoldan karşılayabilmektedir.

Demir deposu

Yoğun demir oranıyla anemi (kansızlık) hastalığını tedavi eden doğal bir demir ilacıdır. 5 adet hurma, bir kadının günlük demir ihtiyacının yüzde 11’ini karşılayabilir. Özellikle anne karnındaki bebeğin “nöral tüp defekti”ne karşı korunması için yeterli miktarda olması gereken folik asit (folat) vitamini hurmada bolca bulunmaktadır.

Emziren anneler hurma yesin

Oksitosin, doğumda kas kasılmasını uyaran bir hormondur. Modern tıpta doğumu kolaylaştırıcı ilaç olarak kullanılır. Hurmada bolca oksitosin bulunur ve bu hormon doğumdan sonra süt salınımını da uyardığından emziren annelerin süt salgısını arttırmaları için hurma yemeleri son derece uygundur.

Hurma diğer meyvelere oranla yoğun miktarda lif içerir. Lif, sindirim sisteminin sağlığı için en önemli besin maddelerindendir. Lifli besinler bağırsakların artık maddelerden arınmasını, bağırsak hücrelerinin kanserden korunmasını, hazmın kolaylaşmasını sağlar. 100 gr (5-6 adet) hurma günlük lif ihtiyacının yüzde 30’unu tek başına karşılayabilmektedir.

Kalp krizine karşı koruyucu

Araştırmalar, sinirleri güçlendiren B6 vitamini ve magnezyum mineralinin hurmada yüksek miktarda bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. B6, sinir vitamini olarak adlandırılır. Vücutta magnezyum minerali ile birlikte çalışır ve kasların çalışmasında önemli rol oynar. Bu sayede kalp krizine karşı koruyucudur.

Kansere karşı kalkan

Araştırmalar, sinirleri güçlendiren B6 vitamini ve magnezyum mineralinin hurmada yüksek miktarda bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. B6, sinir vitamini olarak adlandırılır. Vücutta magnezyum minerali ile birlikte çalışır ve kasların çalışmasında önemli rol oynar. Bu sayede kalp krizine karşı koruyucudur. Hurmanın içerdiği selenyum minerali antioksidan bir mineraldir. Ciddi bir kanser koruyucudur ve yine antioksidan bir vitamin olan E vitamininin de vücutta işlev görmesi için gereklidir. Arap ülkelerinde kanser insidansının/vakasının düşük olması, hurmanın fazla olması ve yenilmesi ile alakalıdır.

Açken yenilmeli

Hurmanın vücutta en yüksek oranda kullanılabilmesi için aç iken yenilmesi daha uygundur. Gün içinde aç karna 5 adet hurma 1 porsiyon meyve değişimi olarak diyette tercih edilebilir. Çocuk, ergen, yetişkin, yaşlı, erkek, kadın bütün gruplar için yenilmesi uygun ve faydalıdır.”

Kurutulmuş 100 gr hurmanın besin değeri;

Kalori :300,4 kcal

Karbonhidrat : 72,9 gr

Protein : 2,2 gr

Kolesterol : 0

Lif (posa) : 9,3 gr

A vitamini : 0,5 gr

B1 vitamini : 0,1 mg

B2 vitamini : 0,1 mg

B3 vitamini : 2,2 mg

B6 vitamini : 0,153 mg

B9 vitamini (Folik Asit) : 24,9 mcg

C vitamini : 3 mg

Kalsiyum (Ca) : 59 mg

Demir (Fe) : 3 mg

Fosfor (P) : 63 mg

Sodyum (Na) : 5,4 mg

Potasyum (K) : 700 mg

Magnezyum (Mg) : 58 mg