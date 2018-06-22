Çocuklarda göz muayenesi erken teşhis için önemli

Uzmanlar, çocukların görme sisteminin yüzde 90'ının ilk 6 yaş içerisinde gelişimini tamamladığını açıklıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pelin Yılmazbaş ise, çocuklarda göz muayenesinin, çocukluk çağı göz hastalıklarının çoğunun tedavi edilebilir hastalıklar olması nedeniyle önemli olduğunu vurguladı.

Çocuklarda sıklıkla miyopi, hipermetropi ve astigmatizmayı kapsayan kırma kusurları ile şaşılıkla karşılaşıldığını anlatan Yılmazbaş, "Bu göz bozukluklarını tanımak ve tedavi etmek göz tembelliğinin oluşumunu engellemek için çok önemli. Çünkü görme sisteminin yüzde 90'ı ilk 6 yaş içerisinde gelişimini tamamlıyor. Yani 7-8 yaşlarında ilk kez göz doktoruna muayene olup, göz tembelliği saptanmış bir çocukta uygulanacak tedaviler çok da etkin olamaz. Çocukluk çağında saptanmamış göz bozukluklarından özellikle belirli bir dereceyi geçen hipermetropi ve astigmatizma çocuklarda yakın görmede bulanıklıklara neden olabileceği için göz tembelliğine neden olabiliyor" dedi.

İki göz arasındaki belirli bir dereceyi geçen numara farkının da önemli olduğunu belirten Yılmazbaş, bu durumda yüksek numaralı gözün baskılanacağını, bu durum saptanamazsa da göz tembelliği ile karşılaşılacağını anlattı.

"Tedavi için erken yaşta muayene önemli"

Yılmazbaş, çocuklarda göz muayenesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çocuklarda ilk göz muayenesi doğumdan hemen sonra yapılmalıdır. Özellikle anne karnından itibaren oluşabilen doğumsal göz hastalıklarının bir kısmı bebeklerde basit bir göz refleksi tayini ile saptanabilmektedir. Bundan sonraki dönemlerde herhangi bir şikayeti olmayan çocuklarda 3-4 yaşına kadar mutlaka göz tembelliği için bir tarama muayenesi önerilmektedir. Hemen okula başlamadan önceki dönemde, yani yaklaşık 6 yaş ise belki de göz bozukluklarının saptanabilmesi için son şans sayılabilecek dönemdir. Bu dönem muayeneyle görme bozuklukları tespit edilir ise oluşabilecek bir göz tembelliğinin önüne geçilmiş olur, ayrıca bir de görmeye bağlı okul başarısızlıkları tespit edilmiş olur."

Tanı gecikmeleri büyük çaplı ameliyatlara neden oluyor

Yılmazbaş, doğumsal kataraktın, bebeğin göz bebeği aralığında beyaz refle alınması ile kendini gösterdiğini de söyledi:

"Böyle bir durumda acilen göz hekimine başvurmak gereklidir. Kataraktın erken tedavisi ile kalıcı görme kayıplarının önüne geçmek mümkündür."

Bazen tek bazen her iki gözde de görülen şaşılığın saptanmamış kırma kusurları nedeniyle oluşabileceğinden bahseden Yılmazbaş, tek gözü etkileyen şaşılıklarda etkilenen gözde tembellik oluşabildiğini, şaşı gözlerde derinlik hissinin azaldığını ya da hiç kalmadığını anlattı.

Ayrıca Yılmazbaş, yeni doğan bebeklerde bir gözün çapaklanması, sulanması ile kendini gösteren göz yaşı kanal tıkanıklığının da anne babaların dikkati sayesine basit masaj tekniği ile düzelebilen sık rastlanılan bir sorun olduğunu vurgulayarak, "Ancak tanıdaki gecikmeler neticesinde, kanal tıkanıklığı masaj ile açılamamakta ve büyük çaplı ameliyatlara gereksinim duyulmaktadır" dedi.

Kaynak: AA