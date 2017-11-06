Bursa'nın hedefi organ naklinde ilk 3'e girmek

Bursa Sağlık Müdürü Özcan Akan, şu an Türkiye'de 27-28 bin kişinin organ nakli beklediğini belirtti. En çok beklenen organın böbrek olduğunu aktaran Akan, karaciğer ve kalp nakli için de binlerce kişinin sırada olduğunu ifade etti.

"Organ bağışında 6 yıldır Türkiye birincisiyiz"

Bursa olarak organ bağışında son 7 yılda yükselen bir grafikle dünyada önemli bir seviye yakaladıklarını belirten Akan, şu bilgileri verdi:

"2012 yılından bu yana organ bağışında lideriz. Bu yılı da önde götürüyoruz. Yani organ bağışında 6 yıldır Türkiye birincisiyiz."

"Almanya ve İngiltere'nin ortalamalarını geçmiş durumdayız"

Akan, "İnşallah hedefimiz organ bağışında Avrupa'da ilk 3'e girmek. İlk 3 bizim için önemli bir hedef. Şu anda 2016 rakamlarına göre Almanya ve İngiltere'nin ortalamalarını geçmiş durumdayız. Önümüzde Fransa, İspanya var. İspanya organ bağışında dünya birincisi. İspanya'yı yakalayamasak da onu zorlayacağız inşallah. Bursa için kolay bir hedef değil. Şu anda Avrupa liginde yarışıyoruz, bu bile başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Akan, vatandaşların organlarını bağışlamasında basın ve Diyanet'e önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA